Dass die Münchner - anders als der BVB - sich auch von Rückständen nicht unterkriegen lassen, haben sie eindrucksvoll gegen Mainz bewiesen. Trotz des frühen Rückstandes drehten die Bayern die Partie und siegten letztlich haushoch mit 6:1.

Schwere Gegner nach der Pause

Ob die Dortmunder sich nicht unterkriegen lassen von dem neuerlichen Rückschlag, werden sie nach den Länderspielen in den kommenden Wochen unter Beweis stellen müssen. Es warten hohe Aufgaben: Leverkusen, Frankfurt und Bremen heißen die Gegner. Dazwischen fällt noch das Fußballfest in der Champions League, wo es zuhause gegen den FC Barcelona geht.

Erst am 6. Spieltag trifft der BVB mit Freiburg wieder auf eine Mannschaft, die eher den Klassenerhalt als Maßstab hat. An die Breisgauer erinnern sich Reus und Co. bestimmt gerne - letzte Saison gab es zwei Siege ohne Gegentreffer.

Stand: 01.09.2019, 12:55