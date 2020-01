Der vielbeachtete Auftritt in Augsburg hat den Hype um den einstigen Salzburger noch verstärkt. Allerdings ließ Favre offen, ob er den bulligen Stürmer wie noch in Augsburg erst in der 2. Halbzeit einwechselt oder ihn diesmal in die Startelf beordert.

Viele TV-Jounalisten aus Norwegen in Dortmund

Zur Erleichterung der eigens aus Norwegen angereisten TV -Journalisten, die seit Tagen aus Dortmund berichten, sprach er immerhin eine Einsatzgarantie für Haaland aus: "Machen sie sich keine Sorgen, er wird da sein."

Video starten, abbrechen mit Escape "Immer Vollgas" - Dortmunds Trainer Lucien Favre über Haaland. Sportschau. . 01:10 Min. . Verfügbar bis 22.01.2021. Das Erste.

Auch in Köln war der Norweger vor der Partie ein Thema. "Ich hoffe, die tolle Geschichte setzt sich nicht fort, und wir bekommen ihn in den Griff" , sagte Torhüter Timo Horn. Bei allem Respekt vor Haaland wollte Markus Gisdol das Thema jedoch nicht überbewerten. "Ich bin kein Freund von großen Hypes. Man wird sehen, wie sich das weiter entwickelt" , kommentierte der Kölner Trainer.

Gisdol: "BVB hat viele exzellente Spieler"

Mit Bedacht erinnerte Gisdol daran, dass sein Team ohnehin vor einer großen Herausforderung steht: "Wir würden einen Fehler machen, wenn wir uns nur auf diesen einen Dortmunder Spieler konzentrieren. Dortmund hat eine ganze Reihe an exzellenten Spielern - ob Sancho, Hazard, Reus oder Götze. Es ist immer Top-Qualität."

Video starten, abbrechen mit Escape Kölns Trainer Markus Gisdol über die Taktik im Spiel gegen den BVB. Sportschau. . 01:23 Min. . Verfügbar bis 22.01.2021. Das Erste.

Als zusätzliche Motivationshilfe könnte der Coach auf die ernüchternde Bilanz verweisen. Schließlich hat die Borussia seit fast 29 Jahren daheim nicht mehr gegen den FC verloren. Eine solch lange Serie gibt es gegen keinen anderen Verein.

Kölner Trainer vertraut weiter Jung-Profis

Nach zuletzt vier Siegen in Serie über Leverkusen (2:0), Frankfurt (4:2), Bremen (1:0) und Wolfsburg (3:1) wähnen sich die Kölner jedoch für die schwere Aufgabe gerüstet.

Viel wird davon abhängen, wie sehr sich die von Gisdol seit seinem Amtsantritt am 19. November besonders geförderten Jung-Profis wie Jan Thielmann (17 Jahre), Noah Katterbach (18), Ismail Jakobs und Sebastiaan Bornauw (beide 20) von der Atmosphäre im ausverkauften Stadion beeinflussen lassen. Gisdol sieht da keine Probleme: "Die Jungs sind Fußball-Fans. Die freuen sich auf den Auftritt dort."

Video starten, abbrechen mit Escape Historie: Als der BVB gegen Köln auf Schalke spielte. Sportschau. . 01:22 Min. . Verfügbar bis 23.01.2021. Das Erste.

dpa/red | Stand: 23.01.2020, 17:31