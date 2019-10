BVB siegt und ist punktgleich mit dem FC Bayern

Gladbach weiterhin auf Platz eins

Trotz der ersten Niederlage nach vier Siegen in Folge bleibt Gladbach zumindest über Nacht Tabellenführer. Der BVB ist nach dem ersten Erfolg nach drei sieglosen Partien in Folge punktgleich mit dem FC Bayern München Tabellenvierter. "Ich glaube wir haben gute Chancen weiter nach oben zu klettern, wenn wir mit der Einstellung und der Härte wie heute in die Spiele gehen" , sagte Reus nach der Partie. Am Samstag (26.10.2019) trifft Dortmund im 95. Revierderby auf den FC Schalke 04, Gladbach empfängt am Sonntag (27.10.2019) Eintracht Frankfurt.