Meisterfrage beim BVB - auch Ruhrpott-Konkurrenz ein Faktor

Aber auch 2007, als der BVB am Ende nur auf Platz neun landete, spielte Dortmund im Vergleich zu Schalke eine schwache Saison. Dennoch zogen am 33. Spieltag die Dortmunder Schalke durch einen 2:0-Sieg praktisch aus dem Meisterrennen mit dem VfB Stuttgart.

Schalkes Halil Altintop, Mesut Özil und Trainer Mirko Slomka (v.l.) zeigen sich enttäuscht nach der Niederlage in Bochum 2007.

Auch Bochum hatte damals Anteil am verpassten Schalker Titel, gleich in zweifacher Hinsicht. Denn der spätere Meister Stuttgart gewann nach Rückstand am 33. Spieltag noch in Bochum (2:1). Zwei Spieltage zuvor hatte der VfL allerdings Schalke, das sich in Person von etwa 12.000 mitgereisten Fans und Funktionsträgern etwas übermütig in weißen T-Shirts mit dem Druck "Nordkurve in deiner Stadt" zeigte, wiederum mit 2:1 geschlagen.

Bochum an "Meisterschaft der Herzen" beteiligt

Ebenso wenig vergessen ist ein mitentscheidendes Schalker Remis beim damaligen Tabellenletzten Bochum im Frühjahr 2001, vor der sogenannten "Meisterschaft der Herzen". Letztendlich Nutznießer des internen Hauens und Stechens im Ruhrpott: natürlich Bayern München.