"Grundsätzliche Bedeutung für andere Vereine"

"Wir verhandeln diesen Fall bewusst mündlich, weil hier das Thema Platzsturm im Fokus steht und das Urteil zum Teil auch grundsätzliche Bedeutung für andere Vereine haben könnte" , sagte Achim Späth, der Vorsitzende des DFB-Bundesgerichts. Er leitet auch die Sitzung am Donnerstag.

Über Berufungen der Kölner gegen drei weitere Urteile des Sportgerichts wegen Zuschauervorkommnissen während der Bundesligaspiele beim 1. FC Union Berlin am 1. April 2022 (60.000 Euro Geldstrafe), gegen den FSV Mainz 05 am 9. April 2022 (18.000 Euro Strafe) und beim VfB Stuttgart am 14. Mai 2022 (117.200 Euro Strafe) wird das DFB-Bundesgericht in schriftlichen Verfahren entscheiden.

Quelle: sid