Denn Köln hat die Prioritäten ganz klar gesetzt nach den Erfahrungen vor zehn Jahren. " Die Rangfolge ist ganz klar. Erst die Bundesliga und dann die Conference League ", sagte Christian Keller, Geschäftsführer Sport des Klubs. Dieses Konzept geht auf.

Köln im Derby-Hoch - aber in Fan-Sorge

Und nun kommt auch noch der neue Lieblingsgegner ins Kölner Stadion. Am Sonntag (09.10.22) kommt es zum hitzigen - aber zuletzt sehr erfolgreichen - Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Die vergangenen drei Partien konnte der FC gegen den Erzrivalen für sich entscheiden. Und auch jetzt gehe es für sein Team darum, " das Derby zu gewinnen ", sagte Baumgart.

Doch die Vorfreude und Hoffnung wird getrübt durch die Dinge der vergangenen Wochen, die sich auf den Tribünen abspielten. " In erster Linie würde ich mich freuen, wenn es ein sehr friedliches Fußballfest wird ", sagte Baumgart. " Wir haben zuletzt genug Blödsinn im Stadion gesehen. Deshalb sollten alle etwas für ein friedliches Derby tun. "

Rose und Hütter wurde das Köln-Duell zum Verhängnis

Vor allem in Gladbach sollten sie aber auch alles dafür tun, um wieder ein Derby zu gewinnen. Die drei jüngsten Niederlagen waren allesamt welche, die tiefe Wunden hinterlassen haben - und auch personelle Konsequenzen hatte.

Marco Rose fiel nach erfolgreichen eineinhalb Jahren in Ungnade, als er im Februar 2021 im eigenen Stadion das Derby verlor. Die Fans erachteten seine enorme Rotation als ursächlich und warfen dem jetzigen RB-Leipzig-Trainer vor, die Wichtigkeit dieses Duells - inbesondere für die Anhängerschaft - zu verkennen. Es folgten erfolglose Wochen und ein unschönes Ende mit Rose.

Farke braucht ein erfolgreiches Derby

Dessen Nachfolger Adi Hütter blieb nur ein Jahr in Gladbach, und da spielte in der Entscheidungsfindung auch Köln eine große Rolle. Die beiden deutlichen Pleiten (1:3 und 1:4) hatten entscheidenden Anteil an der Entscheidung, nicht mehr mit ihm weitermachen zu wollen.

Nun steht Daniel Farke (testete sich am Donnerstag nach Corona-Infektion frei) vor seinem ersten Derby. Unter ihm fanden die Borussen wieder in die Erfolgsspur - doch aus der droht sein Team gerade wieder rauszurutschen. In der vergangenen Woche gab es bei Werder Bremen (1:5) einen schmerzhaften Rückschlag, vor allem die erste Halzeit (0:4) erschreckte in- und extern.

"Da ist für einen Spieltag die Tabelle egal"

Gegen Köln erwarten Verantwortliche und Fans eine Reaktion - vor allem auch wegen der erfolglosen vergangenen Derbys. " Das ist mit das wichtigste Spiel im ganzen Jahr, hat eine ganz besondere Emotionalität und Brisanz. Wir wissen, dass wir Wiedergutmachungspotenzial haben, die letzten Spiele waren nicht so erfolgreich ", sagte Farke. " Wir haben fantastische Fans und es wäre schön, wenn wir denen ein positives Ergebnis schenken können ."