Allerdings musste Köln ebenfalls zuletzt etwas Federn lassen: Ein Remis beim Tabellen-Letzten Fürth und eine verdiente Heimniederlage gegen Hoffenheim zeigten, dass der FC sich am oberen Leistungslimit bewegt. Gegen die favorisierten Leverkusener muss sich Köln erneut mächtig strecken für einen Überraschungscoup. Dennoch gibt es kaum Druck bei den Domstädtern.

Derbysieg für die Euphorie?