Dem Vernehmen nach liegt die Ablöse bei rund sechs Millionen Euro.

Damit geht die dreijährige Zeit beim BVB zu Ende, im Sommer 2018 war Delaney aus Bremen nach Dortmund gewechselt. Seitdem absolvierte er für die Borussia 62 Bundesliga-Spiele, 16 Champions-League-Spiele und kam neun Mal im DFB-Pokal zum Einsatz. Dabei erzielte der defensive Mittelfeldmann vier Tore und gab sieben Vorlagen.

" Ich bin unglaublich stolz, für den BVB gespielt zu haben. Dieser Klub ist einer der größten der Welt ", sagte Delaney und ergänzte: " Es ist traurig für mich, den BVB zu verlassen, aber wir gehen alle als Freunde auseinander. Ich habe die gemeinsame Zeit mit dem Team, den Mitarbeitern und den Fans sehr genossen und kann von mir behaupten, dass ich mich immer zu 100 Prozent für sie eingesetzt habe. "

Werbung durch gute EM

Zuletzt machte der 29-Jährige bei der Europameisterschaft auf sich aufmerksam. Gemeinsam mit der dänischen Mannschaft erreichte er das Halbfinale und weckte damit das Interesse anderer Klubs. Nun wechselt er in die spanische La Liga zum FC Sevilla.

Nach dem Transfer des kampfstarken Profis könnte der deutsche Pokalsieger BVB selbst noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Als möglicher Neuzugang gilt Marcel Halstenberg vom Ligakonkurrenten RB Leipzig. Für den 29 Jahre alten Linksverteidiger wäre es eine Rückkehr. Im U23-Team der Dortmunder kam er in den Jahren 2011 bis 2013 68 Mal zum Einsatz.

Halstenberg für die Verteidigung

In Dortmund könnte der bis 2022 an Leipzig gebundene Halstenberg zur Linderung der Personalprobleme in der Defensive beitragen. Vor allem auf der linken Abwehrseite, wo hinter Raphael Guerreiro leistungsmäßig ein Loch klafft, besteht Handlungsbedarf. Zudem wäre der Linksfuß in der Innenverteidigung einsetzbar.

dpa | Stand: 25.08.2021, 21:39