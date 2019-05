Der FC Schalke 04 hat David Wagner als Cheftrainer zur neuen Saison verpflichtet. Der 47-Jährige soll den kriselnden Fußball-Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet zurück zu alter Stärke führen. "Wir freuen uns, mit David Wagner einen Trainer für uns gewonnen zu haben, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt" , sagte Sportvorstand Jochen Schneider am Donnerstagabend (09.05.2019). Wagner erhält einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022.

Wagner Wunschkandidat Nummer eins