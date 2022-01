Bayern lässt Zuschauer zu - NRW-Klub-Vertreter fordern neue Regeln

So kündigte Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des BVB, bereits an, dass man die Beschlüsse in NRW genau "anschauen und prüfen werde". Eine Klage im Eilverfahren schloss er nicht aus. "Seit Monaten gibt es ausreichend Impfangebote. Aber Menschen werden unter freiem Himmel werden ausgesperrt", sagte er nach dem Treffen zwischen Bund und Ländern und ergänzte: "Das ist nicht verhältnismäßig."

FC-Geschäftsführer Wehrle: "Würfeln die das?"

Auch sein Geschäftsführer-Kollege beim 1. FC Köln, Alexander Wehrle, kritsierte die aktuelle Situation scharf: "Überhaupt nicht nachvollziehbar, dass in der Elbphilharmonie in Hamburg 2.000 von 2.100 möglichen Plätzen im Innenraum belegt sind. Und dann im Hamburger Stadion ebenfalls 2.000. Wer hat denn die 2.000 festgelegt? Und wer die 750 in Köln? Und die 1.000 in Mainz? Würfeln die das?", fragte Wehrle laut Express im Kölner Talk "Loss mer schwade".