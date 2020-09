1. FC Köln - Stürmer dringend gesucht

Jhon Cordoba mag nicht mehr - nicht mehr spielen genauer gesagt. "Bei Jhon ist es so, dass er auf uns zugekommen ist und drum gebeten hat, nicht von Anfang an zu spielen, weil er in Verhandlungen mit einem anderen Verein ist ", sagte Trainer Markus Gisdol dazu. Die Bitte des Stürmers, im Pokal am Samstag gegen Altglienicke nicht eingesetzt zu werden, ist das nächste Kapitel in einem Kölner Transfersommer, der bisher unter keinem guten Stern steht.

Kein fitter Mittelstürmer vor Bundesliga-Start