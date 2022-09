Letzte Woche hatte Christoph Kramer einen Termin in seiner alten Heimat. In Solingen gab's einen Pressetermin anlässlich des Umbaus des Jahn-Stadions und es wurde bekannt: Nach neuer Überdachung wird eine der Tribünen nach Kramer benannt. Gerührt deutete der 31-Jährige an, seine Karriere womöglich in seiner alten Heimatstadt ausklingen zu lassen.

"Ich scherze aktuell mit Kevin Kampl viel, dass wir auf jeden Fall noch einmal zusammen in Solingen die Fußballschuhe schnüren. Aus Spaß wird dann ja bekanntlich öfters Ernst, von daher ist das vielleicht ein kleiner Fingerzeig", meinte Kramer.

Video starten, abbrechen mit Escape Solingen benennt Tribüne nach Weltmeister Christoph Kramer Sportschau. . 03:17 Min. . Verfügbar bis 29.09.2023. Das Erste.

Welche Position? Spannende Frage vor jedem Spiel

Bis es soweit ist, wird Kramer allerdings noch in Gladbach gebraucht. Und zwar so richtig. Weil er sich im Borussen-Trikot vom zuverlässigen "Sechser" in eine formidable Allround-Kraft verwandelt hat. Dass Kramer in der Startaufstellung steht, ist gesetzt. Für den Weltmeister von 2014 dürfte es jede Woche allerdings aufs neue eine Überraschung sein, wo ihn der neue Gladbacher Coach Daniel Farke positioniert.