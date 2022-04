Christian Keller - erfolgreicher Schwarzwälder vom Dorf

Früh platzte sein Traum von einer höherklassigen Karriere. Mit 18 musste der inzwischen 44-Jährige seine Laufbahn beenden, kurz vor dem Wechsel in die Oberliga. " Für mehr als Oberliga hätte es aber wohl eh nicht gereicht. Ich war ein mittelmäßiges Talent und kam über Einsatz und Fleiß ", sagte Keller mal gegenüber der Zeitung "Schwarzwälder Bote".

Lehrte Sportmanagement als Professor

Stattdessen besann er sich auf Trainerscheine und Sportkonzepte. Er hat sich die zweithöchste Trainerlizenz erarbeitet - trainiert hat er aber maximal bis in die Landesliga. Das war beim SC Tuttlingen im Jahr 2007. Dort schrieb er sein erstes Sportkonzept für den Jugendbereich.

Es war auch die Zeit, als er bereits seine 2008 erschienene Promotionsarbeit vorbereitete. Thema war die "Steuerung von Fußballunternehmen". Danach lehrte er drei Jahre als Professor für Sportmanagement. Dass er in Regensburg viele Jahre im Bereich Geschäftsführung erfolgreich arbeitete, ist kein Zufall. Der FC bekommt mit Keller einen Fachmann für langfristige Entwicklung im Verein.

Erfolgreich in Regensburg

Er ist zudem kein ehemaliger Profitrainer, der sich nun als sportlicher Leiter versucht, wie Armin Veh oder Peter Stöger. Auch kein Ex-Profi wie Jörg Schmadtke oder Horst Heldt. Diese Arbeits-Typen waren beim FC früher oder später gescheitert.

Keller ist ein Wirtschafter, einer, der weiß wie ein Unternehmen zu führen ist. Und dazu einer, der in acht Jahren erfolgreicher Arbeit bei Jahn Regensburg gelernt hat, wie in der Fußballbranche Dinge funktionieren. Er bekennt sich zudem klar zur 50+1-Regel. Das war ihm sowohl beim SSV als auch beim FC wichtig.

Landesliga-Besuche als Ausgleich