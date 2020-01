In der Rückrunde will Michael Zorc mit Borussia Dortmund im Titelrennen wieder voll angreifen. "Wir sind aktuell sicher kein Favorit. Wir haben in der Hinrunde Führungen oft nicht zu Ende gespielt, und wir müssen nun leistungsmäßig eine Schippe drauflegen" , sagte der Sportliche Leiter des BVB am Donnerstag (09.01.2020) im Interview mit dem WDR .

"Waren auf einem sehr guten Weg"