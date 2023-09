Borussia Dortmund - früh auf Formsuche

Terzic unzufrieden mit dem Start

Dennoch hält Trainer Edin Terzic die wachsende Kritik im Umfeld für übertrieben. "Wir sind natürlich unzufrieden mit dem Saisonstart. Dennoch war unsere letzte Niederlage am 1. April in München. Es fühlt sich aber gerade so an, als wenn am 1. April unser letzter Sieg war" , klagte der Fußball-Lehrer vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag (16.09.2023) beim SC Freiburg.

Die Prognosen diverser Skeptiker, dass die im vergangenen Liga-Showdown verspielte Meisterschaft noch lange negativ nachwirken könnte, scheinen sich zu bestätigen. Die als bestes Team des Jahres 2023 in die Saison gestartete Borussia ist derzeit noch auf Formsuche. An drei Spieltagen verbuchte sie nur fünf Punkte - so wenige wie zuletzt vor 14 Jahren.

BVB-Trainer Terzic irritiert - "Fühlt sich so negativ an"

Neuzugänge noch zu wirkungslos

Abgänge von wichtigen Leistungsträgern wie Jude Bellingham und Raphael Guerreiro konnten bisher nicht kompensiert werden. Noch haben die Neuzugänge Ramy Bensebaini, Marcel Sabitzerund Felix Nmecha keine rechte Bindung gefunden. Groß ist die Hoffnung, dass der erst spät verpflichte Torjäger Niclas Füllkrug nach bisher nur einem Kurzeinsatz das harmlose Angriffsspiel belebt.