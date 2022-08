Borussia Dortmund verlängert Vertrag mit Top-Talent Bynoe-Gittens

Laut Sportdirektor Sebastian Kehl zeichnen " Schnelligkeit und Kreativität " Bynoe-Gittens aus. " Diese Entwicklung sehen wir noch längst nicht am Ende, die nötige Zeit dafür werden wir ihm geben ", wird Kehl in einer Vereinsmitteilung zitiert. Der neue Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2025.

Junioren-Meister und EM-Sieger

Sein Bundesliga-Debüt im BVB-Trikot feiert der Engländer Jamie Bynoe-Gittens bereits in der vergangenen Saison beim 6:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Nahezu zeitgleich holte er mit der U19 von Borussia Dortmund die Deutsche Meisterschaft. Mit der englischen U19-Nationalmannschaft feierte er zudem den Sieg bei der Europameisterschaft.