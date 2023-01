Beim 5:1 (2:1) von Borussia Dortmund im Test gegen Fortuna Düsseldorf in Marbella wurde der Torjäger des Fußball-Bundesligisten, bei dem im vergangenen Sommer ein Hodentumor diagnostiziert worden war, am Dienstag in der 74. Minute eingewechselt. " Dieses Gefühl habe ich vermisst. Bis zum Ende der Saison möchte ich fit bleiben und so viele Minuten spielen, wie ich kann ", sagte Haller nach der Partie.

Hoffnung auf Pflichtspieldebüt gegen Augsburg steigt

Der zu Saisonbeginn für 31,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtete Dortmunder Rekordeinkauf gab damit am Dienstag sein Debüt im schwarz-gelben Trikot. Damit wächst die Hoffnung, dass der 28 Jahre alte ivorische Nationalspieler auch im ersten Pflichtspiel des Bundesliga-Sechsten am 22. Januar daheim gegen den FC Augsburg im Kader steht.

Zu spielen ist ein viel besseres Gefühl, als zu trainieren und durch den Wald zu laufen. Sébastien Haller