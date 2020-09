" Er ist ein hochveranlagter offensiver Außenbahnspieler ", so Zorc. Die Erwartungen sollten jedoch nicht zu hoch sein, denn " er ist gerade 16 geworden und soll sich in Ruhe entwickeln ", so Zorc. Vergleiche mit Jadon Sancho (20), der sich dem BVB im Jahr 2017 als 17-Jähriger angeschlossen hat, seien daher verfrüht.