Süle in Dortmund nur noch dritte Wahl - auch EM in Gefahr

Dabei hatte Süle Besserung gelobt, denn mit seinem ersten Halbjahr sei er " sehr unzufrieden " gewesen. Es sei nicht sein Anspruch, so wenig Einsatzzeiten zu bekommen. In der Rückrunde wolle er absoluter Stammspieler werden, hatte der ehemalige Münchner in der Winterpause noch forsch angekündigt. Doch den Worten folgten bislang keine Taten.

Heim-EM in Gefahr

Bleibt für Süle nur die Reservistenrolle im Verein, ist auch seine Nominierung für die Heim-EM in großer Gefahr. Bereits im Sommer war Süle vom damaligen Bundestrainer Hansi Flick öffentlich angezählt worden, und auch unter Julian Nagelsmann ist der Innenverteidiger keineswegs gesetzt. Zwar berief ihn der neue Teamchef zuletzt anstelle von Schlotterbeck, doch in den vier bisherigen Länderspielen unter Nagelsmann stand Süle nur einmal in der Startelf. Gegen die Türkei und in Österreich kam er schließlich gar nicht mehr zum Einsatz.

" Er kann ein wichtiger Spieler werden, wenn er richtig fit ist ", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler zuletzt über Sorgenkind Süle. Terzic umschiffte das Thema nach dem Spiel in Darmstadt elegant. Doch die Zeichen waren eindeutig: Bei Borussia Dortmund gebe es " harte Entscheidungen ", sagte er. Super Spieler würden in der Startelf stehen, super Spieler draußen sitzen und super Spieler fehlen. Süle zählt derzeit zur zweiten Gruppe.

