Revierderby: BVB ohne Bürki, Schalke ohne Huntelaar

"Das emotionalste Spiel"

Edin Terzic ist zwar erst seit Anfang Dezember Cheftrainer beim BVB, aber als langjähriger Angestellter und Co-Trainer hat er schon einige Revierderbys miterlebt. " Es ist das emotionalste Spiel, das man in der Saison hat ", erklärte er. Es gebe " nichts Schöneres als den Derbysieg ", aber das gelte auch für die Schalker. " Sie werden alle Probleme beiseite schieben und sich zerreißen. Sie wird auch nicht interessieren, was in Sevilla passiert ist ", sagte Terzic.

Video starten, abbrechen mit Escape Terzic: "Das Derby muss gewonnen werden". Sportschau. . 00:54 Min. . Verfügbar bis 19.02.2022. Das Erste.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc erwartet eine ähnlich gute Leistung der Mannschaft wie in der Champions-League. " Ich habe in den letzten 30 Jahren noch nicht erlebt, dass man mit einem Unentschieden im Derby zufrieden wäre ", sagte er. " Wir wollen in der Liga weiter nach oben rutschen und uns an die ersten vier Plätze heranrobben ".

Gross trotz Personalnot optimistisch