Bürki: "Interessantestes Spiel der Saison"

Gerade weil Dortmund mit nur einem Zähler Rückstand auf Tabellenführer München weiter voll im Meisterrennen ist und die Schalker vor dem 31. Spieltag noch große Sorgen um den Klassenverbleib haben, hat das auch live von der ARD übertragene Derby dieses Mal eine ganz besondere Würze. "Ich glaube, das ist das interessanteste Spiel der Saison - egal, wo die stehen" , sagte BVB-Torwart Roman Bürki.

Damit es tatsächlich zum Titel reicht, muss Dortmund wahrscheinlich "alle Spiele gewinnen" , meinte Mittelfeldspieler Thomas Delaney vor den Begegnungen mit Schalke, Bremen, Düsseldorf und Mönchengladbach. Oder wie Trainer Lucien Favre sagte: "Arbeit, Arbeit, Arbeit. Fertig."

Stevens: "Wir müssen da spielen"

Während die Stimmung in Dortmund gerade wieder bestens ist, treibt das Derby Schalkes Trainer Huub Stevens Sorgenfalten auf die Stirn. "Das Programm gibt es her, dass das nächste Spiel in Dortmund ist. Wir müssen dahin, und wir müssen da auch spielen" , sagte Stevens nach dem bitteren 2:5 (0:2) gegen die TSG Hoffenheim am Samstag. "Es ist etwas Spezielles, aber ich hätte es lieber etwas anders gehabt".