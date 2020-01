Zwei Spiele suspendiert

Es war aber auch die jugendliche Unbekümmertheit, die den Verantwortlichen des BVB das ein oder andere Mal Sorgenfalten auf die Stirn trieben. So fiel Sancho in den letzten Monaten mit Undiszipliniertheiten auf. Im Oktober kam er verspätet von einer Länderspielreise zurück und wurde für das Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach aus dem Kader gestrichen. Auch beim Champions-League-Spiel beim FC Barcelona durfte Sancho nicht mitspielen. Die genauen Gründe sind bis heute nicht bekannt. Schnell wurden in Dortmund aber Erinnerungen wach an Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang, die durch wiederholtes Fehlverhalten ihren Abgang provozierten. Ähnliche Motive dürfte Sancho mit seinen aktuellen Leistungen widerlegt haben.

Dennoch ist unklar, ob Sancho auch in der kommenden Saison noch in Schwarz und Gelb auflaufen wird. Zwar hat der 19-Jährige noch einen Vertrag bis 2022, mehrere europäische Top-Klubs sollen sich aber bereits mit dem Englänger beschäftigen. Der BVB hofft dabei auf eine Ablöse jenseits der 100 Millionen Euro. Dortmund selbst hatte im Sommer 2018 schlappe 7,8 Millionen Euro an Manchester City gezahlt. Klar ist: Sanchos Marktwert wird mit jedem Assist und jedem Treffer steigen. Auch ein Platz in den Geschichtsbüchern der Bundesliga dürfte seinen Wert nicht mindern.

Stand: 29.01.2020, 13:13