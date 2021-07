"Wenn du Jadon Sancho verlierst, dann müssen wir uns umschauen nach einem Flügelspieler mit Tempo, der Eins-gegen-Eins gehen kann. Das ist sicher eine Position, auf der wir noch etwas machen wollen" , sagte Rose bei einer Medienrunde am Donnerstag. Sancho, der in der vergangenen Saison 38 Pflichtspiele (16 Tore/20 Vorlagen) für Dortmund bestritt, hatte den BVB für mindestens 85 Millionen Euro in Richtung Manchester United verlassen.

Jadon Sancho.

Rose sieht den Kader als "grundsätzlich sehr gut" an, auch die Nachwuchsspieler hätten den 44-Jährigen in den bisherigen Trainingseinheiten überzeugt. Generell sieht der neue Übungsleiter "sehr viel Qualität" in der Mannschaft, mit der er attraktiven und offensiven Fußball spielen möchte.

Kein Kommentar zu möglichen Neuverpflichtungen

Mögliche Neuverpflichtungen wollte Rose nicht weiter kommentieren. "Wenn wir alle Spieler geholt hätten, die im Moment in den Zeitungen stehen, dann hätte Aki Watzke nicht mal mehr einen Knopf im Portemonnaie. Und wir hätten einen Kader von 46 Spielern" , sagte Rose mit einem Augenzwinkern.

Die zerstückelte Vorbereitung, in der viele EM-Fahrer erst spät zum Team stoßen, empfindet der ehemalige Gladbach-Coach als "Herausforderung, mit der jedoch auch andere Bundesligatrainer umgehen müssen. Wir können jetzt sehr individuell auf Spieler eingehen. Dann kommen die anderen Jungs nach und nach dazu. Und dann müssen wir einen Weg finden - weil wir nicht vier oder fünf Wochen haben - um Automatismen gemeinsam zu erarbeiten, dass wir die Jungs schnell integrieren."

Stand: 08.07.2021, 16:51