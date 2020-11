Das teilte der BVB am Freitag mit. Der US-Nationalspieler war erst vor wenigen Tagen volljährig geworden. " Es ist eine Supersache für Dortmund, einen solchen Spieler zu haben ", sagte Trainer Lucien Favre, der den Sohn des früheren Bundesligaspielers Claudio Reyna früh gefördert hat. " Wenn er so weitermacht, wird er enorm wichtig in den nächsten fünf Jahren. Sein Potenzial ist riesengroß."

" Er wird definitiv ein wichtiger Bestandteil der sportlichen Zukunft von Borussia Dortmund sein ", sagte Sportdirektor Michael Zorc. "Ich freue mich persönlich sehr, dass er sich aus voller Überzeugung dazu entschieden hat, so langfristig beim BVB zu verlängern. "

Ursprünglicher Vertrag lief bis 2021

Auch der Spieler selbst äußerte sich: " Vor allem junge Spieler haben die Chance, sich hier weiterzuentwickeln. Ich habe in Dortmund schon viel gelernt und will auch in der Zukunft noch viel lernen. Ich freue mich darauf, langfristig beim BVB zu sein. " Der offensive Mittelfeldspieler war im Sommer 2019 aus der Akademie des New York City FC nach Dortmund gekommen und absolvierte seitdem 29 Pflichtspiele (vier Tore). Sein ursprünglicher Vertrag beim BVB besaß eine Laufzeit bis 2021.

Debüt für US-Nationalelf

Reyna war gegen den SC Freiburg Anfang Oktober beim 4:0 zum ersten 17-Jährigen seit Datenerfassung aufgestiegen, der in einem Bundesliga-Spiel drei Torvorlagen gegeben hat. Vor wenigen Tage debütierte Reyna für das Nationalteam der USA und schoss in seinem zweiten Spiel sein erstes Länderspieltor.

Video starten, abbrechen mit Escape Favre über Reyna: "Er wird sehr wichtig in den nächsten 5 Jahren". Sportschau. . 00:46 Min. . Verfügbar bis 20.11.2021. Das Erste.

sid/dpa | Stand: 20.11.2020, 15:05