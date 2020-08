Das 18 Jahre alte Offensivtalent Reinier wird für die kommenden zwei Jahre das Trikot von Borussia Dortmund überstreifen. Das gab der Klub am Mittwoch (19.08.2020) bekannt.

"Der Klub ist bekannt dafür, dass er auf junge Spieler setzt und sie besser macht" , sagte Reinier bei der Vertragsunterzeichnung. "Was ich gesehen habe, ist er sehr gut im Abschluss. Mit 18 Jahren hat er natürlich noch viel zu lernen" , sagte Trainer Lucien Favre über die neueste Ergänzung seines Kaders.

"Reinier ist ein Spieler, der riesiges Talent mitbringt und im Offensivbereich auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist" , ergänzte Sportdirektor Michael Zorc.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Für 30 Millionen von Flamengo nach Madrid

Reinier war erst im Januar für 30 Millionen Euro Ablöse vom brasilianischen Erstligisten Flamengo Rio de Janeiro zu Real Madrid gewechselt. In der Rückrunde spielte er in der zweiten Mannschaft der Königlichen. Da die Madrilenen – auch als Folge der Auswirkungen der Corona-Krise – ihren Kader ausdünnen wollten, wurde Reinier nun verliehen.

Zunächst hatte Madrid eine Ausleihe innerhalb Spaniens favorisiert. Real Sociedad und Real Valladolid waren interessiert. Dies hätte den Vorteil gehabt, dass Reinier in zwei Jahren durchgehend in Spanien geblieben wäre und dann einen spanischen Pass hätte beantragen können. Dann würde er nach Leihende keinen Platz für Nicht-EU-Ausländer im Kader blockieren.

Favre: "Offensiv fast noch in der Schule"

Doch der Spieler wollte lieber in die Bundesliga und am liebsten in den BVB-"Knabenchor". Nicht auch zuletzt wegen Trainer Lucien Favre, der als großer Talenföderer gilt.

Mit Youssoufa Moukoko (15), Giovanni Reyna (17), Bellingham (17), Erling Haaland (20), Jadon Sancho (20) und nun Reinier (18) stehen gleich sechs junge Profis in seinem Kader. "Wir sind ja im offensiven Bereich fast noch in der Schule" , scherzte der Coach unlängst.

Video starten, abbrechen mit Escape Favre über Kritik: "Es war manchmal ein wenig schwer" . Sportschau. . 03:41 Min. . Verfügbar bis 14.08.2021. Das Erste.

Stand: 19.08.2020, 14:01