Was Robert Lewandowski für Bayern ist, ist Erling Haaland längst für Borussia Dortmund. Ein Ausnahme-Mittelstürmer mit kaum Schwachstellen, die Lebensversicherung der Offensive. Sieben Tore und vier Assists in fünf Spielen sprechen Bände, hinzu kommt Haalands Funktion im Öffnen von Räumen für seine Mitspieler durch seine Wucht und Schnelligkeit.

Logisch, dass BVB-Trainer Marco Rose den 21-jährigen Norweger schmerzlich vermisst: "Erling ist in einer Art integrativem Training. Wir werden sehen, wie es ausgeht und alles probieren. Aber die Zeit wird immer knapper." Ob die Prellung am Oberschenkel einen Einsatz in der Startelf gegen den 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 16.10.2021, 15.30 Uhr) zulässt, werde kurzfristig entschieden.