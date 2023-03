Chaos droht: Kein öffentlicher Nahverkehr beim Spitzenspiel in Dortmund

An "normalen" Spieltagen reisen etwa 30.000 der über 80.000 Zuschauer mit dem ÖPNV an. Die Dortmunder Stadtwerke DSW 21 haben aber angekündigt, dass durch den Streik von Betriebsbeginn am Freitag bis zum Samstagmorgen alle Busse und Stadtbahnen stillstehen werden.

DSW 21 kann Ausfall nicht auffangen

Den Reiseverkehr zum Stadion könne man auch mit Bussen von Fremdunternehmen nicht kompensieren, so Frank Fligge von der DSW 21. Wegen der deutlich größeren Stadtbahnen wäre das höchstens "ein Tropfen auf den heißen Stein", sagt Fligge. Außerdem wolle man das Streikrecht der Mitarbeiter respektieren.

Auch Park-and-Ride-Angebote fallen weg

Von den Ausfällen sind auch die großen Park-and-Ride-Parkplätze an der Uni und am Gottesacker betroffen. Fans könnten dort zwar ihr Auto abstellen, es fahren aber keine Shuttlebusse zum Stadion. Zu Fuß braucht man für den Weg vom Uni-Parkplatz gut 30 bis 40 Minuten.