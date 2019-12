Verletzungssorgen

Zudem drohen den Dortmundern einige personelle Probleme im neuen Jahr: Mats Hummels wurde nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung direkt ins Krankenhaus gebracht. Der Verteidiger hatte sich in der ersten Halbzeit am Arm verletzt, der anschließend bandagiert wurde. Eine genaue Diagnose veröffentlichte der Klub bisher nicht.

Thorgan Hazard bekam nach eigenen Angaben einen Schlag auf die Wade. Wie lange Hazard und Hummels ausfallen, ist noch unklar. Offen ist auch, wann BVB-Kapitän Marco Reus zurückkehrt. Wegen seines Muskelfaserrisses wird der Nationalspieler den Dortmundern wohl auch noch beim Rückrundenstart am 18. Januar fehlen.

BVB-Fans droht Auswärtsbann in Sinsheim

Nach erneuten Schmähungen gegen Hoffenheims Mehrheitseigner Dietmar Hopp droht den Fans von Borussia Dortmund ein Stadionverbot bei der TSG. Während des Spiels in Sinsheim hatten Dortmunder Anhänger in Sinsheim beleidigende Plakate in die Höhe gehalten und den 79 Jahre alten Hopp mit Gesängen verunglimpft. Genau für einen solchen Wiederholungsfall hatte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vor gut einem Jahr einen Auswärtsbann in Aussicht gestellt.

Die Dortmunder waren bei der Verhandlung am 2. November 2018 nach den Ausfällen der eigenen Anhänger im Auswärtsspiel in Sinsheim (22. September 2018) um einen Punktabzug herumgekommen. Stattdessen hatte das Sportgericht ein dreijähriges Stadionverbot auf Bewährung verhängt – mit Bewährungsfrist bis 2022. Damit droht dem BVB für die kommenden drei Gastspiele in Sinsheim eine Sperre des Gästeblocks durch das DFB-Sportgericht.

Im September 2018 hatten Dortmunder Fans ein Banner mit einem Hopp-Konterfei im Fadenkreuz gezeigt. Am Freitagabend wurde Hopp erneut mit Bannern und Gesängen beleidigt. Unter anderem wurde dem Hoffenheimer Mehrheitseigner das letzte Weihnachtsfest gewünscht.