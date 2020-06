Nach dem erneuten Titelgewinn des FC Bayern München hat Julian Brandt von Borussia Dortmund den Münchnern für die kommende Saison den Kampf angesagt. "Nächstes Jahr geht es von vorne los" , sagte der Offensivspieler in einer Video-Medienrunde am Sonntag (21.06.2020). "Wir sind nicht zufrieden mit dem zweiten Platz, weil wir an der Spitze stehen wollten und nicht hinter jemandem. Aber es war wichtig, dass wir Zweiter geworden sind, um zu zeigen: Wir wollen derjenige bleiben, der die Bayern jagt."

Titel laut Brandt für BVB "möglich" gewesen

Dafür, dass der BVB den Meistertitel verpasste, hat Brandt drei Gründe ausgemacht: verschenkte Punkte gegen vermeintlich kleine Gegner in der ersten Saisonhälfte, die beiden verlorenen Duelle mit dem FC Bayern und das Fehlen von Erling Haaland und Emre Can in der Hinrunde. "Es war schwer wegen der Rückrunde der Bayern. Aber es war meiner Meinung nach möglich" , sagte Brandt zu den Dortmunder Meisterchancen in der laufenden Saison.

In diesem Jahr hätte sich der BVB in den Augen Brandts "in der Hinrunde in eine bessere Ausgangsposition bringen und den Druck erhöhen können. Aber wir hatten zu viele Unentschieden. Gegen Werder, Frankfurt oder Paderborn" , sagte er.

