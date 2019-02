Der schon so häufig verletzte Fußball-Nationalspieler leidet an Oberschenkelproblemen, die ihn schon bei der Pokal-Pleite gegen Werder Bremen am Dienstag in der Halbzeit zur Aufgabe veranlassten.

Schwierige Wochen stehen an

"Wir hoffen" , hatte BVB -Trainer Lucien Favre nach dem 2:4 im Elfmeterschießen mit Blick auf den Offensivspieler gesagt. Die Gewissheit dann nach dem Abschlusstraining: " Marco hat im letzten Spiel eine Muskelverletzung erlitten und wird nicht spielen können ", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc in der Pressekonferenz.

Ob Reus in der kommenden Woche zum Champions-League-Duell gegen Tottenham Hotspur wieder fit ist, blieb zunächst unklar. " Das werden wir Anfang nächster Woche entscheiden ", so Zorc.

Erkältung setzt Favre außer Gefecht

Und die Personalie Reus ist nicht die einzige, die dem Revierclub derzeit Sorgen bereitet. Neuester Ausfall: Trainer Lucien Favre. Der 61-Jährige war beim Abschlusstraining nicht auf dem Platz und musste wegen einer Erkältung das Bett hüten, teilte ein BVB-Sprecher mit. Ob er am Samstag gegen Hoffenheim im Stadion sein könnte, sei noch offen.

Werden die Torhüter fit?

Die Erkältungswelle hatte bereits unter der Woche mehrere Profis außer Gefecht gesetzt. Darunter auch Stammtorwart Roman Bürki und Ersatzmann Marwin Hitz. Die beiden Schweizer Schlussmänner hatten das Pokal-Achtelfinale gegen Bremen verpasst und Eric Oelschlägel zum unverhofften Profi-Debüt verholfen. Ein Einsatz von Bürki oder Hitz gegen Hoffenheim scheint aber möglich.