Selbst nach kräftezehrenden Trainingseinheiten schreibt er pflichtbewusst Autogramme - mit viel Geduld und einem Dauerlächeln. Bei der Rückkehr in den Alltag als Fußball-Profi macht Sébastien Haller erstaunliche Fortschritte.

Nach zwei Operationen und einer Chemotherapie absolvierte der im vergangenen Sommer an Hodenkrebs erkrankte Dortmunder Rekordeinkauf im Trainingslager bisher fast jede Übung mit nahezu voller Intensität. Das schürt die Hoffnung auf ein schnelles Comeback. "Man merkt jetzt, dass es die ganze Arbeit im letzten halben Jahr wert war" , sagte Haller am Montag in Marbella.