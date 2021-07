Erste Gerüchte über einen Weggang von Haaland hatte es bereits im Februar gegeben, als ein Treffen zwischen Haalands Vater Alf-Inge und Berater Mino Raiola mit Joan Laporta, dem Präsidenten des FC Barcelona, bekannt wurde. Die damalige Reaktion der BVB-Spitze, den Ausnahmestürmer auf keinen Fall abgeben zu wollen, hatte Raiola damals wenig beeindruckt. "Man muss abwarten, ob diese Aussage bis zum 1. September Bestand hat" , kommentierte der italienische Spielervermittler gelassen.

Haaland: "Unser Team muss stabiler werden"

Der starke Saisonschlussspurt der Borussia mit der späten Qualifikation für die Königsklasse und dem Pokalsieg hat den Wohlfühlfaktor für Haaland erhöht. Doch sein Erfolgshunger ist damit noch lange nicht gestillt.

"Unser Team muss stabiler werden" , forderte er, "ich möchte Titel gewinnen" . Auch bei sich selbst sieht er Luft nach oben: "Ich muss mehr Tore mit meinem rechten Fuß erzielen. Ich muss aber auch mehr Tore mit meinem Kopf und meinem linken Fuß machen. Ich kann mich noch in allen Bereichen verbessern".

Haaland optimistisch: "Ich glaube an Marco Rose".

Seinem neuen Coach traut er zu, die Mannschaft auf ein höheres Level zu heben. "Ich glaube an Marco Rose. In Salzburg waren elf Jungs auf dem Platz, bei denen jeder für reden gerannt ist und gekämpft hat" , sagte Haaland mit Verweis auf die gemeinsame Zeit beim österreichischen Erstligisten.

Haaland neckt Malen

57 Tore hat Haaland in 59 Pflichtspielen für den BVB erzielt. Damit er diese eindrucksvolle Quote halten kann, hat er Neuzugang Donyell Malen schon einmal zur Seite genommen. "Ich habe ihm gesagt, er muss mir viele Assists geben und von Anfang an liefern" , meinte Haaland schmunzelnd.