FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City - fast täglich wird Erling Haaland mit einem klangvollen Klub in Verbindung gebracht. Die Spekulationen über die Zukunft des Sturmjuwels nehmen durch die drohende Saison ohne Champions League für Borussia Dortmund immer weiter zu, doch einen Panikverkauf schließt Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke aus.

" Egal, was diese und die nächste Spielzeit passiert, wir müssen keinen Kredit beantragen, keine Notverkäufe machen oder Entlassungen vornehmen. Wir haben da keinen Druck, was eine gute Ausgangsposition in der heutigen Zeit ist ", sagte Watzke im "DAZN"-Interview vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag bei Manchester City (21 Uhr).