Dortmund feiert Retter Haaland, Can fällt wohl lange aus

Noch Minuten nach dem Spektakel stand Erling Haaland mächtig unter Strom. Berauscht vom furiosen Schlussakt beim 3:2 (0:0) über die TSG 1899 Hoffenheim setzte der Dortmunder Torjäger zu einem langen Jubellauf vorbei an allen Tribünen an und ließ sich von den Fans für seinen brachialen Siegtreffer in der Nachspielzeit feiern.

Bei seinem Tor bewies Haaland nahezu alle Qualitäten, die ihn zu einem der besten Stürmer der Welt machen. Zuerst setzte er sich im Strafraum kraftvoll gegen zwei Hoffenheimer durch, dann flankte er scharf vors Tor und schlich sich anschließend in Lauerposition. Als der Ball nach zwei Weltklasse-Paraden von TSG -Torhüter Oliver Baumann plötzlich vor seinen Füßen lag, hämmert er den Ball präzise und wuchtig unter die Latte.