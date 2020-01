Als der erste Arbeitstag von Erling Braut Haaland bei Borussia Dortmund begann, war es noch dunkel. Am Freitagmorgen (03.01.2019) um kurz vor halb neun erreichte der 19-jährige Norweger als Beifahrer von Integrationsmanager Joel Kunz das BVB-Trainingszentrum in Brackel. Gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen nahm Sturm-Rohdiamant Erling Haaland bei Borussia Dortmund die Rückrundenvorbereitung auf.

Dortmund hatte zuletzt das Tauziehen um den Shootingstar gewonnen und ihn für die festgeschriebene Ablöse von 20 Millionen Euro vom österreichischen Meister FC Salzburg nach Westfalen gelotst. Österreichs Fußballer des Jahres 2019 besitzt in Dortmund einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Nach den Tests fliegt der BVB nach Spanien

Auf Haaland, der seit dem vergangenen Sommer eine steile Karriere vom Geheimtipp zum international gejagten Top-Talent hingelegt hat, wartete beim neuen Klub zum Einstand gleich ein straffes Programm: Laktat- und Leistungstests, Videoshooting für das Vereins-TV, die neuen Kollegen und das Umfeld kennenlernen. Und dann noch Koffer packen für das achttägige Trainingslager in Marbella (Spanien), in das sich der BVB-Tross am Samstagmorgen aufmacht.

Dort absolviert der Vizemeister Testspiele gegen den belgischen Klub Standard Lüttich (7. Januar) sowie am 11. Januar einen Doppeltest gegen Feyenoord Rotterdam (Niederlande) und den deutschen Ligarivalen FSV Mainz 05.

Kein Angebot für Alcácer

Ungeachtet der jüngsten Spekulationen über seinen möglichen Abschied war auch Paco Alcácer beim Laktattest dabei. Die Chancen des zuletzt nur sporadisch eingesetzten Stürmers aus Spanien auf einen Stammplatz sind nach der Verpflichtung von Haaland weiter gesunken. Laut Sportdirektor Michael Zorc liegt dem Bundesliga-Vierten jedoch noch kein Angebot eines anderen Vereins für Alcácer vor.

Neben Haaland und Alcácer sollen auch die zuletzt angeschlagenen Profis Marco Reus, Mats Hummels, Axel Witsel, Thomas Delaney, Marcel Schmelzer und Thorgan Hazard mit nach Marbella reisen und mit dosiertem Training wieder an das Team herangeführt werden. Aufgefüllt wird der Trainingslager-Kader mit den Nachwuchskräften Giovanni Reyna, Immanuel Pherai und Chris Führich. Nicht mehr dabei ist Julian Weigl, dessen Wechsel zu Benfica Lissabon für 20 Millionen Euro am Freitag auch offiziell über die Bühne ging.

03.01.2020, 10:20