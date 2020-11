Die Thurams, die Sanés - oder auch die Reynas. Manchmal liegt die Berufung zum Spitzenfußballer einfach in der Familie. Borussia Dortmunds Nachwuchs-Juwel Giovanni "Gio" Reyna ist eines der vielversprechendsten Talente der neuen Profi-Generation und durfte am Donnerstag im Alter von 17 Jahren gemeinsam mit fünf weiteren Spielern sein Debüt für die US -Boys geben.

Nicht nur eine Vater-Sohn-Geschichte

Das Ergebnis war tatsächlich wenig glamourös - die USA kamen in Wales über ein 0:0 nicht hinaus. Doch Reyna, der mit seinen Teamkollegen während der Hymne vor dem Anpfiff symbolisch zu Einigkeit aufrief, wirkte nach seinem ersten Spiel im US-Nationaltrikot geradezu beseelt: "Ich bin einfach glücklich. Ich bin sicher, es ist ein Moment, an den ich mich immer erinnern werde."

Immer daran erinnern werden sich bestimmt auch die stolzen Eltern von "Gio" Reyna, die am Freitag zu den ersten Gratulanten gehört haben dürften. Und zwar nicht nur wegen des Länderspieldebüts ihres Sprösslings, sondern auch anlässlich seines 18. Geburtstages.

Ob zur Feier des Tages die Familie in vertrauter Zusammenkunft eine Runde den Ball hochhielt oder sich ein paar Flugbälle zuspielte, ist nicht überliefert. Möglich wäre es allerdings. Denn im Gegensatz zu "klassischen" Vater-Sohn-Konstellationen wie bei Souleyman und Leroy Sané (Bayern München) oder Lilian und Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) waren gleich beide Elternteile von Giovanni Reyna selbst Spitzenfußballer.

Vater, Mutter und nun auch der Sohn haben für die Auswahl des WM -Gastgebers von 1994, 2026 (Männer), 1999 und 2003 (Frauen) gespielt. Claudio Reyna gab sein Debüt im Januar 1994 im Alter von 20 Jahren, absolvierte bis 2006 ganze 112 Länderspiele und nahm an drei Weltmeisterschaften teil. Giovannis Mutter bestritt unter ihrem Mädchennamen Danielle Egan 1993 sechs Spiele für die US-Frauen, bevor sie Claudio 1997 heiratete. Von seinen Eltern scheint Giovanni also fußballerisch nur das Beste vererbt bekommen zu haben.

US-Nationaltrainer: "Da debürtierte ein 17-Jähriger, aber er sah nicht so aus"

"Gio hat zeitweise echte Qualität gezeigt" , hob US-Trainer Gregg Berhalter, der früher mal mit Claudio Reyna in einem Team gespielt hat, den Youngster beim 0:0 hervor. Vor allem die Pässe und Dribblings des Mittelfeldspielers imponierten dem Coach. "Da debütierte ein 17-jähriger, aber er sah nicht so aus" , fügte er hinzu. "Gio" Reyna ist erst der zwölfte US-Nationalspieler, der bei seinem ersten Länderspiel noch keine 18 Jahre alt war.

Reyna selbst war nach eigener Aussage vor seinem Debüt allerdings trotz seines jugendlichen Alters "gar nicht nervös" . Was eigentlich nicht weiter verwundert. Denn als Top-Talent verließ er im Sommer 2019 die "New York City FC Academy", Freunde und Familie und schloss sich der Dortmunder U19 an. "Ich, Claudio und die Kinder hassen es sich zu verabschieden" , erklärte Mutter Danielle jüngst in einem auf dem Instagram-Profil ihres Sohnes veröffentlichten Video: "Aber ich weiß, dass er aus einem guten Grund hier ist und seiner Leidenschaft folgt."

BVB-Trainer Favre setzt auf Reyna

Eine Leidenschaft, die ihn bereits früh in die europäische Spitze führte. Reyna kennt das Profigeschäft schon, bei Borussia Dortmund bekommt er unter Trainer Lucien Favre viel Spielzeit. In der laufenden Saison spielte er siebenmal in der Bundesliga, dreimal in der Champions League sowie im DFB -Pokal und dem Supercup - und steuerte zwei Tore und fünf Vorlagen bei.

Der offensiv variabel einsetzbare Reyna ist auf dem besten Weg, Leistungsträger beim BVB zu werden und damit mittelfristig auch zum Führungsspieler in der US-Nationalmannschaft. Danielle und Claudio Reyna müssen sich wohl schnell daran gewöhnen, dass sie den Star-Status in der Familie nicht mehr exklusiv haben.

Stand: 13.11.2020, 09:38