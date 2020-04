Es war eine Nachricht, die ein Beben im Verein auslöste und die in ganz Dortmund für hängende Köpfe sorgte. Eine ganz besondere Beziehung zwischen einem Trainer und seinem Verein sollte zu Ende gehen. Am 15.04.2015 - also vor fünf Jahren - verkündete Jürgen Klopp seinen Abschied vom BVB . Seitdem ist in Dortmund auf der Trainerposition viel passiert. Ein Überblick.

"Ein trauriger Tag"

Watzke umarmt Klopp auf der Pressekonferenz.

"Das ist ein trauriger Tag heute für den BVB" , beendete BVB -Pressesprecher Sascha Fligge damals die Pressekonferenz. Dutzende Journalisten und Kamerateams waren gekommen. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc war anzumerken, wie sehr sie die Entscheidung von Jürgen Klopp mitnahm. " Das einzige, was mich in diesem Moment ein Stück weit tröstet ist, dass unsere Freundschaft bestehen bleibt ", sagte Watzke.

Das Ende einer Ära

Sieben Jahre hatte Jürgen Klopp den Verein geprägt. Er holte mit dem BVB zwei Meisterschaften (2011 und 2012), den DFB -Pokal (2012) und führte den Klub 2013 ins Champions-League-Finale - das alles passierte nur wenige Jahre nach der Fast-Insolvenz des Vereins. Doch dann startete Klopps Mannschaft katastrophal in die Saison 2014/2015. Nach dem 16. Spieltag stand Borussia Dortmund auf dem Relegationsplatz - und Klopp bekam Zweifel, ob er noch der Richtige ist.