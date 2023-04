Jude Bellingham (19.), Donyell Malen (24./66.) und Mats Hummels (41.) entschieden die Partie früh zu Gunsten der Gastgeber. Dabei überzeugte die Borussia nicht nur mit gnadenloser Effizienz, sondern auch mit Einsatz und Wille.

Terzic: "Noch lange nicht fertig"

Während Fans und Mannschaft nach dem Abpfiff die Magie des Augenblicks ausgelassen feierten, zeigte sich Trainer Edin Terzic wenig euphorisch. " Ich bin heute sehr zufrieden, aber noch nicht glücklich ", kommentierte der 40-Jährige erstaunlich reserviert. Der rapide Stimmungsumschwung schien ihm nicht ganz geheuer: " Ich will nicht zu viel Lob hören. Wir sind noch lange nicht fertig. "

Video starten, abbrechen mit Escape Edin Terzić - "Noch viel Arbeit vor uns" Sportschau. . 01:03 Min. . Verfügbar bis 23.04.2024. Das Erste.

Damit hat Terzic zwar recht, Grund zur Freude gab es für den Coach aber allemal. Da wäre zum einen die ansteigende Form der Flügelflitzer Malen und Karim Adeyemi. Letzterer riss mit beherzten Sprints immer wieder Lücken in die Eintracht-Abwehr und schlüpfte so auch ohne Treffer in die Rolle eines Hauptdarstellers.

Donyell Malen bejubelt sein Tor

Gleich zwei Tore gelangen dem Niederländer Malen, der nun endlich das ihm nachgesagte große Talent abruft. Mit sechs Treffern in den vergangenen fünf Spielen verdrängte er selbst BVB-Kapitän Marco Reus aus der Startelf. Trainer Terzic attestierte dem 24-Jährigen ein " herausragendes Spiel - wahrscheinlich sein bestes im BVB-Trikot ".