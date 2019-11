Bis tief in die Nacht auf Samstag (23.11.2019) tagte die Führung von Borussia Dortmund um Sportdirektor Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Zuvor hatte sich der BVB beim 3:3 (0:3) gegen das Bundesliga-Schlusslicht SC Paderborn am Freitagabend erneut desolat präsentiert.

Bei den Beratungen der Klubführung ging es wohl speziell um die Zukunft von Trainer Lucien Favre, der am Samstag wie das Team zum nicht-öffentlichen Training erschien, bei dem es "viel Analyse" gegeben habe, wie der Verein mitteilte. Favre steht beim BVB nun mehr denn je infrage.

Video starten, abbrechen mit Escape BVB-Trainer Favre: "Das war eine desaströse erste Halbzeit". Sportschau. . 00:44 Min. . Verfügbar bis 22.11.2020. Das Erste.

Das erste kurze Statement von Zorc nach dem Schlusspfiff des denkwürdigen Heimspiels ließ Raum für Spekulationen über eine Trennung: "Ich bitte um Verständnis, dass ich heute nicht viel sage. Bis auf die Tatsache, dass die erste Halbzeit indiskutabel war und wir uns bei den Zuschauern entschuldigen müssen. Morgen ist auch noch ein Tag."