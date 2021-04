Als der Ball drei Minuten vor Spielende im BVB-Tor einschlug, war Sportdirektor Michael Zorc sofort klar, was das bedeutet. Er schloss die Augen und ließ sich auf seinen Sitzplatz fallen.

Eintracht-Torjäger André Silva hatte gerade per Kopf zum 2:1 getroffen (87.) und den Dortmundern fast alle Hoffnungen auf ein versöhnliches Saisonfinale und die Champions Leauge genommen. " Wir müssen jetzt im Prinzip jedes Spiel gewinnen, um noch eine Chance zu haben ", fasste Zorc die Situation nach dem Spiel zusammen.

Zorc unzufrieden mit Leistung

Er zeigte sich enttäuscht über den BVB-Auftritt. "Ich habe eine bessere Leistung erwartet . Wir haben zu oft falsche Entscheidungen am Ball getroffen ", so Zorc. Es war bereits die zehnte BVB-Niederlage in dieser Saison. Und so könnte Dortmund sich erstmals seit sechs Jahren nicht für die Champions League qualifizieren.

" Ich habe keinen Bock, irgendeine Europa-League-Qualifikation zu spielen ", sagte Emre Can nach dem Spiel beim Fernsehsender Sky. " Die Champions League nicht zu erreichen, wäre sportlich und finanziell eine Katastrophe " erklärte Mats Hummels.

Erhebliche finanzielle Auswirkungen

Ohne die Champions-League-Teilnahme würde Borussia Dortmund eine millionenschwere Einnahmequelle wegbrechen. Ein Umstand, der gerade in der Corona-Krise zu einem echten Problem werden könnte. Denn der BVB hat bereits in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2020/21 einen Verlust von mehr als 25 Millionen Euro verbucht.