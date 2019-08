Angesichts dieser Konstellation waren die Verantwortlichen voll des Lobes. " Wir haben in der Vorbereitung schon gemerkt, dass einige Dinge ziemlich gut funktionieren ", sagte Sportdirektor Michael Zorc nach dem siebten Sieg im siebten Spiel des Sommers. Lizenzspielerchef Sebastian Kehl nahm diesen " Titel gerne mit, weil er uns Schwung bringt ". Dieser Schwung soll nun ins Pokalspiel beim Drittligisten KFC Uerdingen am Freitag und bis zum Bundesligastart gegen den FC Augsburg (17. August) transportiert werden.

Zorc will Kadersituation " weiter optimieren "

Trainer Lucien Favre stehen angesichts der Vielzahl an Topspielern allerdings schwierige Personalentscheidungen bevor, auch wenn der mit über 30 Profis aufgeblähte Kader in den kommenden Wochen noch reduziert werden soll. " Wir wollen diesen Konkurrenzkampf auf ganz hohem Niveau, weil wir in allen Wettbewerben lange vertreten sein wollen ", äußerte Reus. Zorc will die Kadersituation " weiter optimieren ". Favre werde am Ende ein Aufgebot vorfinden, mit dem er vernünftig arbeiten könne, bei der aber auch die leistungsfördernde Konkurrenzsituation gegeben sei.

Video starten, abbrechen mit Escape Reus - "Meisterschaft? Jeder in der Kabine hat diesen Anspruch". Sportschau. . 00:24 Min. . Verfügbar bis 29.07.2020. Das Erste.

sid | Stand: 04.08.2019, 13:24