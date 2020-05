Bayerns Kimmich schockt den BVB im Meister-Gipfel

Die Meisterschaft ist für Borussia Dortmund in weite Ferne gerückt. Nach zuvor sechs Bundesliga-Siegen in Folge kassierte der BVB am Dienstag (26.05.2020) gegen den FC Bayern München eine 0:1-Niederlage und liegt nun schon sieben Punkte hinter dem Spitzenreiter. Ein derartiges Polster hat in den letzten sechs Partien bisher noch keine Mannschaft verspielt.