Adeyemi ist endgültig in Dortmund angekommen

Doch inzwischen ist er aus der Startelf bei Trainer Edin Terzic nicht mehr wegzudenken. Mit seinen Läufen in die Tiefe reißt Adeyemi immer wieder Lücken in die gegnerische Abwehr, zudem hat er eine gute Übersicht für den besser postierten Mitspieler. Mit seinem Führungstor per Kopf gegen Wolfsburg verblüffte er aber auch seine Mitspieler und Vorgesetzten. " Es zeigt, dass er an sich gearbeitet hat. Er hat ein besseres Mindset ", lobte Sportdirektor Sebastian Kehl und versprach: " Er ist noch lange nicht am Ende. "

Plumpe Schwalben ärgern BVB-Coach

Adeyemi sorgte aber nicht nur aufgrund seiner bärenstarken Form in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen. Seine plumpen Schwalben in den Heimspielen gegen Union Berlin und Eintracht Frankfurt riefen in Zeiten des VAR Verwunderung hervor. Solche Szenen will auch Trainer Terzic nicht sehen. Sportlich hat er derzeit an dem Offensivspieler aber nichts auszusetzen. " Wenn er so weitermacht, werden wir noch viel Freude an ihm haben ", so der Coach.

Und die Frage nach dem künftigen Elfmeterschützen ist für Adeyemi auch noch nicht endgültig geklärt: " Nächste Saison ", versicherte er in Richtung Kobel, " bin ich wieder dabei ".

Quelle: sid/cl