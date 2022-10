BVB-Dreierkette stellt Union nicht vor Probleme

Aber auch eine taktische Umstellung des Trainers brachte nicht den gewünschten Effekt. Zwar leuchtete die Entscheidung für die Dreierkette durchaus ein. Schließlich sollten die schnellen Sheraldo Becker und Jordan Siebatcheu, die bisher an 16 der 18 Berliner Treffer beteiligt waren, durch Überzahl gestoppt werden.

An der Umsetzung haperte es jedoch. Zwar hatte der BVB viel Ballbesitz, vor allem in der eigenen Hälfte. Aber die Offensivbemühungen in der Dreierkette scheiterten daran, dass Union mit bekannter Kompaktheit das Zentrum um Jude Bellingham, Emre Can und Salih Özcan konsequent abdichtete, so dass auch die Außenspieler Raphael Guerreiro und Thomas Meunier kaum zum Zug kamen.

Nach der Pause stellte Terzic wieder auf 4-2-3-1 um, womit der BVB besser zurechtkam und wieder etwas mehr Druck entwickeln konnte.

DFB-Pokal: Dortmund reist nach Hannover

Im DFB-Pokal wird die Borussia also vermutlich wieder auf die Viererkette setzen. Am Mittwoch (18 Uhr) steht die Zweitrundenpartie bei Hannover 96 an.