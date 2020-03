Die Fußball-Bundesliga wird noch mindestens bis zum 2. April 2020 pausieren. Das hatte die DFL am Montag (16.03.2020) bekanntgegeben. Die Bundesligisten aus Nordrhein-Westfalen gehen unterschiedlich mit der unfreiwilligen Pause um. Eine Übersicht.

Borussia Dortmund

Der BVB hat am Dienstag beschlossen, den Trainingsbetrieb vorerst einzustellen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie gab der BVB am Dienstag allen Profis bis zum kommenden Montag frei. Lucien Favre und sein Trainerteam statteten die Spieler allerdings mit individuellen Trainingsplänen aus.

1. FC Köln

Auch der 1. FC Köln hat seine Profis nach Hause geschickt. Wie der FC am Dienstag mitteilte, werden die Profis vorerst kein gemeinsames Mannschaftstraining absolvieren. Stattdessen sollen sich die Spieler bei einem individuellen Trainingsprogramm in den nächsten zehn Tagen fit halten. Das nächste gemeinsame Training am Geißbockheim ist für den 27. März vorgesehen.

Video starten, abbrechen mit Escape Paderborns Geschäftsführer Przondziono: "Wir als kleinerer Verein können größere Probleme bekommen". Morgenmagazin . . 04:06 Min. . Verfügbar bis 17.03.2021. Das Erste.

Borussia Mönchengladbach

In Mönchengladbach wird dagegen weiter trainiert. Wie der Club am Montag mitteilte, trainieren die Fohlen mit einer Ausnahmegenehmigung der Stadt und unter gewissen Auflagen weiter. „Wir müssen die Mannschaft gesund und fit halten und wir wollen gut vorbereitet sein, wenn wieder gespielt werden kann“, sagte Manager Max Eberl.

Fortuna Düsseldorf

In Düsseldorf ruht dagegen der Ball. Bis aus Weiteres gilt ein Trainings-Stop. Wann genau das Training wieder aufgenommen wird, ist noch unklar. „Die Spieler haben Trainingspläne mitbekommen und zwischen Team und Trainerstab wird es einen regelmäßigen Austausch geben. Das Trainerteam reagiert damit auf die aktuelle Spielpause und die empfohlenen Präventivmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus“, hieß es in einer Mitteilung.

Bayer 04 Leverkusen

Die Spieler von Bayer 04 Leverkusen hatten nach dem Europa-League-Spiel bei den Glasgow Rangers einige Tage frei, die aber vor allem der Regeneration diesen sollten. Ab Mittwoch wird dann aber ganz normal weiter trainiert.

Video starten, abbrechen mit Escape Hans-Joachim Watzke glaubt nicht an Gehaltsverzicht bei den Spielern. Sportschau. . 00:49 Min. . Verfügbar bis 16.03.2021. Das Erste.

FC Schalke 04

Die Spieler des FC Schalke werden bis einschließlich Sonntag nach einem individuell erstellten Plan zu Hause trainieren. Das gab S04 am Montag bekannt. Das Trainingszentrum bleibt für die Spieler allerdings mehrere Stunden täglich geöffnet, sodass Training mit Physiotherapeuten und Athletik-Trainern nach wie vor möglich ist.

SC Paderborn

Den SC Paderborn hat es aufgrund eines bestätigten Corona-Falls am härtesten erwischt. Einige Spieler befinden sich in häuslicher Quarantäne und haben Spinning-Bikes nach Hause geliefert bekommen. Der Trainingsbetrieb ruht bis aus Weiteres.

Stand: 17.03.2020, 11:46