Bochum bereits mit 20 Punkten

Der Aufsteiger steht mit 20 Punkten ganze zehn Punkte vor dem letztjährigen Aufsteiger Bielefeld. "Wenn das einer vor der Saison gesagt hätte - ich weiß nicht wie viele daran geglaubt hätten" , sagte Bochums Coach Thomas Reis nach dem 1:1 gegen Borussia Dortmund am Samstag. Mit dem Punktgewinn beim Tabellenzweiten blieb der VfL zum dritten Mal in Folge ungeschlagen.

"Ich glaube jeder Einzelne weiß momentan, was er für die Mannschaft tun muss, damit wir als Mannschaft Erfolg haben", sagte Stürmer Sebastian Polter. Erfolg, auf dem sich der Tabellenzehnte allerdings nicht ausruhen kann. Der Abstand auf den Relegationsplatz ist nach dem Augsburger Sieg in Köln auf vier Zähler geschmolzen.

Letzter Bielefelder Sieg Anfang November

Anders als in Bochum ist man in Bielefeld mit dem aktuellen Saisonverlauf nicht zufrieden. Nach der 0:2-Niederlage bei der Hertha steckt die Arminia weiter im Tabellenkeller fest. Aus den letzten vier Spielen holte das Team von Trainer Frank Kramer magere zwei Zähler - den letzten Sieg feierte Bielefeld Anfang November beim VfB Stuttgart.

"Wenn man selber sein Spiel verliert und dann sieht, dass alle Konkurrenten Punkte geholt haben, ist das natürlich noch enttäuschender" , sagte Kramer am Montag.

Bielefeld laufstärkste Bundesligamannschaft

Das zweite Jahr in Deutschlands höchster Spielklasse gestaltet sich schwierig auf der Alm. Wie auch der VfB Stuttgart, der zusammen mit der Arminia seine zweite Bundesligasaison in Folge bestreitet, hinkt die Arminia den Leistungen aus dem Vorjahr hinterher. Zum gleichen Zeitpunkt hatte Bielefeld in der letzten Saison bereits drei Punkte mehr auf dem Konto.

Dabei kann man der Arminia eines nicht absprechen: Kampf und Leidenschaft. Keine Mannschaft spult in dieser Saison mehr Kilometer ab. Gegner Bochum hat insgesamt 118 Kilometer weniger zurück gelegt.

VfL in Bielefeld zuletzt viermal mit Niederlage

Hoffnung haben die Ostwestfalen außerdem aufgrund der jüngsten Duelle auf der Alm. Die letzten vier Partien in Bielefeld (alle in der 2. Liga) gingen alle an die Arminia. "Wir wissen noch genau, wie unsere letzten Auftritte dort aussahen. Es ist sehr schwer, in Bielefeld zu punkten. Wir wollen was mitnehmen" , sagte Bochums Trainer Thomas Reis am Montag. Zuletzt gewann der VfL in Bielefeld im November 2013.

So oder so ist die Partie der beiden Traditionsclubs richtungsweisend. Mit einem Sieg würde der VfL Bochum den Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz auf 13 Punkte ausbauen. "Jeder hier ist heiß, eine gute Hinrunde noch besser zu machen" , sagte Reis. Bei der Arminia wartet man indes auf einen Befreiungsschlag.

Video starten, abbrechen mit Escape Bochum ärgert den BVB im "kleinen Revierderby". Sportschau. . 09:19 Min. . Verfügbar bis 30.06.2022. Das Erste.

red | Stand: 13.12.2021, 14:56