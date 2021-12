Bayer verliert Anschluss an die Tabellenspitze

Durch die vermeidbare Niederlage verliert der Tabellendritte langsam den Anschluss an das Topduo Bayern München und Borussia Dortmund, dahinter bleiben die Verfolger im Champions-League-Rennen auf Tuchfühlung.

Auch Trainer Gerardo Seoane nannte die zunehmende "Gelassenheit" nach der 2:0-Führung als Grund für die Wende. Der 43-Jährige monierte, dass seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit " die Zweikämpfe nicht angenommen" und "den Kopf verloren" habe. " Wir müssen Lösungen finden, um am Mittwoch ein ganz anderes Gesicht zu zeigen ", so der Schweizer. Dann wartet mit dem Duell gegen den Tabellenvierten TSG Hoffenheim (20.30 Uhr) die nächste anspruchsvolle Aufgabe.

Hoffenheim kommt mit vier Siegen in Folge

Hoffenheim ist nach dem späten 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg bis auf einen Zähler an Leverkusen herangekommen und richtig gut in Form. Vier Siege holte die TSG zuletzt in Serie und erzielte dabei im Schnitt mehr als drei Tore (13:6). Auch Leverkusen ist momentan in Torlaune. Allein in den letzten drei Bundesligapartien erzielte Bayer zwölf Treffer.