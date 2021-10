Vor dem neunten Spieltag hat Arminia Bielefeld in der Fußball-Bundesliga fünf Punkte auf dem Konto. Gewonnen haben die Ostwestfalen bislang in der aktuellen Saison nicht. Auch wenn Borussia Dortmund noch die 0:4-Pleite gegen Ajax Amsterdam zu verdauen hat, wird das Unterfangen am Samstagnachmittag (15.30) nicht leicht.