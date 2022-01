Leverkusen dominierte, ohne sich Abschlüsse herauszuspielen. Nach knappen 40 Minuten dann die verdiente Führung für Bayer: Patrick Schick zirkelte den Ball aus spitzem Winkel in das lange Eck (38.), nachdem zuvor Moussa Diaby nach Doppelpass mit Paulinho an Luthe gescheitert war.

Zweimal Prömel: Union dreht die Partie

Kurz vor der Pause kamen die Gäste zum ersten Mal in der Partie vor gegnerische Tor. Nach einer Ecke parierte Bayers Torhüter Lukas Hradecky zunächst zweimal glänzend. Beim dritten Versuch von Grischa Prömel war Hradecky machtlos (45.). Aus dem Nichts stand es plötzlich 1:1.

Nach dem Seitenwechsel schlug Union erneut eiskalt zu. Aus der zweiten Chance machte Union den zweiten Treffer und drehte die Partie. Wieder hieß der Torschütze Prömel, der nach Vorarbeit von Max Kruse nur noch einschieben musste (50.).

Luthe stark - Kruse an die Latte

Leverkusen schien nach dem frühen Rückschlag im zweiten Durchgang wenig geschockt und kam zu einer Reihe von guten Gelegenheiten. Allerdings konnte weder Schick (62.) noch Paulinho (65. und 69.) Andreas Luthe überwinden.

Der Gastgeber erhöhte in den letzten 20 Minuten noch einmal den Druck - Union lauerte auf Konter und stellte zehn Minuten vor Ende beinahe durch Kruse auf 3:1. Der Ex-Nationalspieler scheiterte an der Latte (78.).

Tah und Hradecky sichern Bayer Remis

Seoane wechselte mit Amine Adli, Karim Bellarabi und Lucas Alario alle ihm noch verbliebenen Offensivkräfte ein - mit Erfolg: Nach Flanke von Joker Bellarabi köpfte Innenverteidiger Jonathan Tah zum 2:2 ein (84.).

Nach dem späten Ausgleich entwickelte sich eine packende Schlussphase, in der beide Mannschaften auf Sieg spielten. Hradecky parierte in der 89. Minute einen Flachschuss von Andreas Voglsammer. In der Nachspielzeit rettete erneut das Allumium für Bayer - Bastian Oczipka traf nur den Pfosten.

Bayer Leverkusen wartet in der Bundesliga jetzt seit vier Spielen auf einen Sieg. Weiter geht es für Bayer am Samstag (15.01.2022, 18.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach.

Stand: 08.01.2022, 17:25