Bayer Leverkusen - über Konterfußball zum Erfolg

Schnelles Duo mit erfolgreicher Kontertaktik

Natürlich setzt man nun gegen Stuttgart ebenfalls auf das Duo Diaby/Frimpong. Beim VfB weiß man um die Stärken. "Sie haben unfassbar viel Speed und schalten brutal gut um" , sagte Stuttgarts Trainer Michael Wimmer. Und so steht außer Frage, dass Diaby und Frimpong – die beiden schnellsten Spieler im Bayer-Kader – gegen den VfB von Beginn an auflaufen.

Sie sind quasi unersetzlich für die Kontertaktik unter Trainer Xabi Alonso. "Ich habe gesehen, dass er ein besonderer Spieler ist. Er hat einen guten Impact auf das Team" , lobte Alonso Frimpong. Als Lohn gab es für den Niederländer am Freitag die WM -Nominierung von Bondscoach Louis van Gaal.

Verletzte kehren zur Winterpause zurück

Auf Dauer wird Umschalten nicht der alleinige Spielstil Bayers sein können. Mit jedem weiteren Sieg kehrt nach und nach auch das Selbstvertrauen in die anderen Fähigkeiten zurück. Davon besitzt Leverkusens Kader eigentlich viele: Mit Patrik Schick hat man einen Top-Torjäger in den eigenen Reihen, der gegen Stuttgart noch ausfällt. Nadiem Amiri, Kerem Demirbay oder Exeqiuel Palacios stehen für technisch hochklassiges und filigranes Passspiel – wenn das Vertrauen stimmt.

Nach der Winterpause kehren dann auch Florian Wirtz sowie Schick in das Team zurück. Ihre Klasse, vor allem von Wirtz, dürfte die Mitspieler nochmal auf ein anderes Niveau heben. Vorher will man sich gegen Stuttgart mit dem dritten Sieg in Serie in die Pause verabschieden. Um dann mit Selbstvertrauen ab Januar wieder anzugreifen.

Quelle: mb